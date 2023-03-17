أوكرانيا تشيد بمذكرة الجنائية الدولية "التاريخية" لاعتقال بوتين

أشادت أوكرانيا بالمحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة لإصدارها مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ودعت المحكمة الجنائية الدولية إلى اعتقال بوتين للاشتباه في قيامه بترحيل غير قانوني لأطفال ونقل غير قانوني لأشخاص من أراضي أوكرانيا إلى روسيا الاتحادية. كما أصدرت مذكرة اعتقال بحق المفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا بيلوفا بنفس التهم.

وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر “عجلة العدالة تدور: أشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال لفلاديمير بوتين وماريا لفوفا بيلوفا بشأن النقل القسري لأطفال أوكرانيين”.

ووصف المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين القرار بأنه “تاريخي بالنسبة لأوكرانيا والنظام القانوني الدولي بالكامل”.

وقال كوستين على تطبيق تيليجرام “قرار اليوم خطوة تاريخية. لكنه ليس سوى بداية طريق طويل لاستعادة العدالة”.

وقال أندريه يرماك، كبير موظفي الرئاسة، إن إصدار المذكرة “مجرد البداية”.

وأوضح أن أوكرانيا تعاونت بشكل وثيق مع المحكمة وتحقق حاليا في أكثر من 16 ألف حالة ترحيل قسري لأطفال إلى روسيا. وتمكنت كييف حتى الآن من إعادة 308 أطفال.

وتنفي موسكو الاتهامات بأن قواتها ارتكبت فظائع خلال غزوها لجارتها المستمر منذ أكثر من عام.