الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تضرب مصافي النفط الروسية.. طاقة التكرير تتراجع لأعلى مستوى تاريخي

منذ 47 دقيقة
عوائد النفط والغاز الروسية

عوائد النفط والغاز الروسية

A A A
طباعة المقال

أظهرت حسابات أجرتها رويترز أن الأضرار الناجمة عن هجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على منشآت نفطية، إلى جانب أعمال الصيانة المكثفة المزمعة، أدت إلى ارتفاع قياسي للطاقة التكريرية المعطلة في روسيا خلال أغسطس آب.

غير أن من المرجح أن تساعد المواقع العاملة في تعزيز الإنتاج والحد من تأثير هذا الانخفاض.

وكثفت أوكرانيا خلال الشهر الجاري هجماتها بالطائرات المسيرة على مصافي النفط والبنية التحتية للتصدير في روسيا، مما أدى إلى إلحاق الضرر بأكبر مصدر تمويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوسط في إبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وتشير حسابات رويترز إلى أن طاقة تكرير النفط الأولية المعطلة في روسيا بلغت مستوى قياسيا عند 6.4 مليون طن في أغسطس آب بزيادة 65 بالمئة عن التقديرات السابقة المستندة إلى خطط الصيانة.

وأظهرت الحسابات أن هجمات الطائرات المسيرة على مصافي التكرير أدت إلى تعطيل 3.1 مليون طن من إجمالي قدرات التكرير في البلاد خلال الشهر الجاري.

وتسببت الهجمات في تعطيل نحو 17 بالمئة من طاقة التكرير في روسيا، بما يعادل 1.2 مليون برميل يوميا، خلال الشهر الجاري.

وأظهرت الحسابات أن هذا يتجاوز الذروة التي بلغتها في مايو أيار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وفي مايو أيار 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، كما أنه يمثل ارتفاعا 54 بالمئة عن يوليو تموز.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي يغلق منخفضا والمستثمرون يقيمون أرباح إنفيديا
الرئيس السوري أحمد الشرع، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، بحضور رئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة
سوريا.. الرئيس الشرع يستقبل رئيس المخابرات العراقي لبحث الأمن والتعاون الاقتصادي
مركبات عسكرية إسرائيلية تتجول بالقرب من خط وقف إطلاق النار في الجولان، 15 ديسمبر/كانون الأول 2024. رويترز
الجولان مقابل شبعا وجبل الروس.. تل أبيب توضح موقفها

الأكثر قراءة

نائبة المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى الشرق الأوسط مورغان اورتاغوس
صورة.. بعد طوني المندلق "أورتاغوس" مع إيلي صعب
عناصر من الجيش اللبناني
واشنطن حسمت أمرها.. ومصادر خليجية: "لن نطأ لبنان قبل نزع السلاح"
رئيس مجلس النواب ​نبيه بري
نبيه بري محبط: أتونا بعكس ما وعدونا به!