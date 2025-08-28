أوكرانيا تضرب مصافي النفط الروسية.. طاقة التكرير تتراجع لأعلى مستوى تاريخي

أظهرت حسابات أجرتها رويترز أن الأضرار الناجمة عن هجمات شنتها طائرات مسيرة أوكرانية على منشآت نفطية، إلى جانب أعمال الصيانة المكثفة المزمعة، أدت إلى ارتفاع قياسي للطاقة التكريرية المعطلة في روسيا خلال أغسطس آب.

غير أن من المرجح أن تساعد المواقع العاملة في تعزيز الإنتاج والحد من تأثير هذا الانخفاض.

وكثفت أوكرانيا خلال الشهر الجاري هجماتها بالطائرات المسيرة على مصافي النفط والبنية التحتية للتصدير في روسيا، مما أدى إلى إلحاق الضرر بأكبر مصدر تمويل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوسط في إبرام اتفاق سلام بين موسكو وكييف.

وتشير حسابات رويترز إلى أن طاقة تكرير النفط الأولية المعطلة في روسيا بلغت مستوى قياسيا عند 6.4 مليون طن في أغسطس آب بزيادة 65 بالمئة عن التقديرات السابقة المستندة إلى خطط الصيانة.

وأظهرت الحسابات أن هجمات الطائرات المسيرة على مصافي التكرير أدت إلى تعطيل 3.1 مليون طن من إجمالي قدرات التكرير في البلاد خلال الشهر الجاري.

وتسببت الهجمات في تعطيل نحو 17 بالمئة من طاقة التكرير في روسيا، بما يعادل 1.2 مليون برميل يوميا، خلال الشهر الجاري.

وأظهرت الحسابات أن هذا يتجاوز الذروة التي بلغتها في مايو أيار 2020 بسبب جائحة كوفيد-19 وفي مايو أيار 2022 بعد غزو روسيا لأوكرانيا، كما أنه يمثل ارتفاعا 54 بالمئة عن يوليو تموز.