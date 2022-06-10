أوكرانيا تطالب الغرب بمزيد من الأسلحة لمواجهة الهجوم في الشرق

طالب مسؤولون أوكرانيون الغرب بتقديم المزيد من المساعدات العسكرية، والإسراع بتسليم قطع مدفعية وأنظمة صاروخية لصد القوات الروسية، في وقت حرج في ميدان القتال الدائر بشرق البلاد.

يأتي ذلك فيما يستمر القتال الشرس في سيفيرودونيتسك، وهي مدينة صغيرة في شرق البلاد أصبحت محور الهجوم الروسي حيث تشهد أحد أكثر المعارك دموية في الحرب التي زادت من المعاناة حول العالم.

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) إن أزمة جوع مزمنة قد تؤثر على نحو 19 مليونا آخرين حول العالم على مدى العام المقبل، بسبب نقص صادرات القمح وسلع غذائية أخرى من أوكرانيا وروسيا.

وفي داخل أوكرانيا، أعرب مسؤولون عن قلقهم من تفشي الكوليرا في مدينة ماريوبول جنوب البلاد، حيث يعيش عشرات الآلاف من المدنيين وسط الأنقاض بعدما سيطرت روسيا على المدينة الشهر الماضي في أعقاب حصار وقصف حولها إلى أنقاض.

وفي خطاب بالفيديو أمام مؤتمر للديمقراطية عقد في كوبنهاجن، طالب الرئيس الأوكراني “فولوديمير زيلينسكي” بقبول بلاده جزءًا من الغرب بضمانات ملزمة لحمايتها.

وقال: “يمكن للاتحاد الأوروبي أن يتخذ خطوة تاريخية ستثبت أن ما يقال عن انتماء شعب أوكرانيا للأسرة الأوروبية ليس مجرد كلام أجوف خال من المضمون”، داعيا التكتل لقبول طلب أوكرانيا الترشح لعضويته.

كذلك، يرى مسؤولون أوكرانيون أن الحرب في الشرق أصبحت معركة مدفعية بالأساس لكن القوات الروسية تتفوق على المقاتلين الأوكرانيين بكثير. ويرى المسؤولون أن كفة الحرب يمكن أن تتحول لصالحهم إذا أوفى الغرب بوعوده بإرسال المزيد من المدفعية الأكثر تطورا بما في ذلك أنظمة صواريخ وعدت بها واشنطن ودول أخرى.

وقال “فاديم سكيبيتسكي” نائب رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية: “إنها حرب مدفعية الآن… كل شيء يعتمد الآن على ما سيعطيه (الغرب) لنا… لدى أوكرانيا قطعة مدفعية مقابل 10 أو 15 قطعة مدفعية روسية. شركاؤنا الغربيون أعطونا نحو عشرة بالمئة مما لديهم”.