أوكرانيا تطلب ردودا واضحة حول انضمامها إلى الناتو والاتحاد الأوروبي

قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا، إن بلاده بحاجة إلى إجابات واضحة على الأسئلة المتعلقة بانضمامها إلى الناتو والاتحاد الأوروبي، لكنها لم تتلق ذلك.

وأضاف كوليبا، في حديث تلفزيوني: “نحن نتمسك منذ فترة بعيدة بالموقف القائل بأن الاندماج في كل من الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو لا يمكن أن يكون عملية لا نهاية لها، لذلك وعلى الرغم من كل الإنجازات في كلا الاتجاهين – وكان هذا العام ناجحا للغاية بالنسبة للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي – نريد الوضوح في هذا المجال”.

وأشار الوزير، إلى أن العام المقبل، سيشهد انعقاد قمة هامة للناتو في مدريد، حيث سيتم بشكل أكبر تحديد مسار تطوير الحلف لاحقا. وقال كوليبا: “ولهذا السبب بالذات، طرحنا الموضوع مجددا، وكنا خلال ذلك نعلم أننا لن نحصل على رد واضح، لكن هذه المسألة يجب أن تثار، وهذا ما نقوم به”.

في وقت سابق، أعلن كوليبا أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي استفسر من الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، متى ستصبح أوكرانيا عضوا في الحلف، لكنه لم يحصل على الجواب الشافي.