أوكرانيا تطلب من روسيا إتاحة ممرات لإصلاح محطة تشرنوبيل

قال وزير الطاقة الأوكراني هيرمان هالوشينكو، اليوم الخميس، إن محطة تشرنوبيل للطاقة النووية، المحطة المعطلة التي احتلتها القوات الروسية، لا تزال منقطعة عن شبكة الكهرباء الأوكرانية لليوم الثاني على التوالي.

وأضاف أن المحطة تعمل بمولدات ديزل احتياطية.

وقال “لقد طلبنا رسميا من المحتلين (الروس) إتاحة ممرات لنا لإصلاح خطوط الكهرباء التي تغذي المحطة”.

وأفادت شركة الطاقة الوطنية الأوكرانية، يوكرينرجو، بأن خطوط الكهرباء تضررت جراء القصف، ويحول القتال الدائر شمال كييف دون أي أعمال إصلاح حاليا.

وقالت الجهات المعنية إن 210 فنيين وعمال سلامة محليين يعملون بشكل متواصل منذ أسبوعين تقريبا، حيث أنه لم يحدث أي تغيير للفنيين المناوبين منذ سيطرة القوات الروسية على المنشأة قبل أسبوعين تقريبا.

ولدى هؤلاء الأفراد مياه وغذاء ولكن وضعهم آخذ في التدهور. وبالإضافة لذلك، فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاتصال بأجهزة المراقبة الخاصة بها التي تضمن أن كل المواد النووية في مكانها.

وفي مكان آخر بأوكرانيا، تضررت محطة نووية أخرى وبعض المنشآت الأخرى التي يوجد بها مخزون من المواد النووية جراء الغزو الروسي. غير أنه لم يحدث أي تسرب لمواد مشعة حتى الآن.