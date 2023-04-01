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أوكرانيا تطلب 100 مدرعة "روسوماك"

منذ 9 دقائق
مدرعة روسوماك

مدرعة روسوماك

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طلبت أوكرانيا من بولندا مئة مدرعة متعددة المهام من طراز “روسوماك”، تصنعها بترخيص من فنلندا، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البولندي، السبت.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيكي، من موقع إنتاج هذه المركبات في جنوب بولندا: “أحضرت طلبية تسلمتها أمس من رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، لمئة روسوماك سيتم تصنيعها هنا”.

وأشار رئيس الحكومة البولندية، إلى أن الطلبية سيتم تمويلها بأموال أوروبية ممنوحة لبولندا وبتمويل أمريكي حصلت عليه أوكرانيا، دون أن يحدد قيمة العقد.

وحاملة الجنود المدرعة البولندية “روسوماك” هي حاملة أفراد مدرعة بعجلات تم تصنيعها على أساس نسخة أساسية مرخصة من آلة “AMV XC-360p” التي صممتها شركة “باتريا” الفنلندية. في الإصدار الأساسي، يتم تسليحها بمدفع عيار 30 ملم.

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