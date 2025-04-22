أوكرانيا تعبر عن قلقها إزاء تدخل الصين في حرب روسيا

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، إنها استدعت السفير الصيني وعبرت له عن “قلق بالغ” إزاء تدخل الصين في الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ومساندة روسيا.

وذكرت الوزارة أن نائب وزير الخارجية عبر عن “قلق بالغ إزاء وقائع مشاركة مواطنين صينيين في العمل العسكري ضد أوكرانيا إلى جانب الدولة المعتدية وكذلك مشاركة شركات صينية في تصنيع سلع عسكرية بروسيا”.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي “إن مواطنين صينيين يعملون في موقع لإنتاج طائرات مسيرة في روسيا”، وألمح إلى أن موسكو ربما “سرقت” تكنولوجيا للمسيرات من الصين.

في الأسبوع الماضي، صرّح زيلينسكي بأن الصين تزود روسيا بالأسلحة والبارود، وهي المرة الأولى التي يتهم فيها ثاني أكبر اقتصاد في العالم علنا بتقديم مساعدة عسكرية مباشرة لموسكو.

ونفت الصين هذه الاتهامات بشدة.

بإشارته إلى أن روسيا ربما حصلت على تكنولوجيا المسيرات من الصين دون علم بكين، بدا أن زيلينسكي يخفف من حدة لهجته تجاه الصين، التي تقول إنها تنتهج الحياد حيال الحرب في أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في وقت سابق من هذا الشهر إن روسيا تجند صينيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقتال في صفوف جنودها، وإن المسؤولين الصينيين على علم بذلك. وأضاف أن كييف تحاول تقييم ما إذا كان المجندون يتلقون تعليمات من بكين.

فيما أكدت الصين دعمها لجهود السلام في أوكرانيا وقالت إنه ينبغي على الأطراف المعنية تجنب “التصريحات غير المسؤولة”، في توبيخ واضح بعدما أدلى زيلينسكي بتعليقاته حول قتال صينيين لصالح روسيا.

وقال زيلينسكي للصحفيين اليوم الثلاثاء إنه أصدر تعليماته للمسؤولين بإرسال معلومات حول نتائج التحقيق إلى الحكومة الصينية عبر القنوات الرسمية.

وأضاف “على صعيد منفصل، طلبت من جهاز الأمن الأوكراني نقل معلومات ذات طابع أوسع إلى الجانب الصيني بشأن المواطنين الصينيين الذين يعملون في مصنع الطائرات المسيرة”.

وأردف “نعتقد أن روسيا ربما تكون قد أبرمت اتفاقا مع هؤلاء المواطنين خارج نطاق الاتفاقات مع القيادة الصينية، وسرقت هذه التقنيات”.