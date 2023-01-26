أوكرانيا تعتقل مسؤولا أمنياً كبيراً يتجسس لصالح روسيا

قالت السلطات الأوكرانية (الخميس 26-1-2023) إن محققين اعتقلوا مسؤولا أمنيا أوكرانيا للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا، وهو ما يأتي في إطار جهود كييف للتخلص من الجواسيس بعد نحو عام من الحرب مع روسيا.

وقال مكتب التحقيقات الحكومي في أوكرانيا إن المسؤول، وهو ضابط برتبة لفتنانت كولونيل في جهاز الأمن الأوكراني الذي انضم إلى العملية، كشف عن مواقع نقاط تفتيش عسكرية وغيرها من “المعلومات السرية”.

ويُزعم أنه أرسل البيانات إلى المسؤولين الروس عبر البريد الإلكتروني وتطبيق للمراسلة. وأضاف مكتب التحقيقات أن التفتيش كشف عن هواتف محمولة وشرائح هواتف محمولة روسية ونقود وأدلة أخرى تثبت “علاقات طويلة الأمد” مع الدولة الروسية وهياكل إنفاذ القانون بها.

وقال فاسيل ماليوك رئيس جهاز الأمن الأوكراني في بيان منفصل “الجهاز يعمل اليوم كفريق واحد ويبذل أقصى ما بوسعه من أجل انتصار أوكرانيا.

“والتطهير الذاتي لصفوفنا من الخونة جزء مهم من هذه العملية”.

وأقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس السابق لجهاز الأمن، وهو صديق طفولته، في يوليو تموز الماضي مشيرا إلى تعاون مسؤولين في الجهاز القوي مع روسيا.

ويعد البحث عن الجواسيس والمخربين، في كل مكان بدءا من الأراضي المحررة في الآونة الأخيرة وحتى الكنائس المرتبطة بروسيا في أنحاء أوكرانيا، جزءا أساسيا من دفاع أوكرانيا ضد الاحتلال الروسي الذي دخل شهره الثاني عشر.