أوكرانيا تعزز دفاعات بوكروفسك مع تصعيد روسيا لهجماتها

خبير في الشرطة يقوم بعمله في موقع هجوم روسي بطائرة مسيرة في خاركيف، أوكرانيا، في 7 يوليو/تموز 2025. رويترز

قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكسندر سيرسكي، اليوم الخميس، إن كييف تكثف من جهودها للدفاع عن مدينة بوكروفسك، المركز الاستراتيجي، بهدف تأمين طرق الإمداد والإخلاء والقضاء على قوات المشاة الروسية المتسللة هناك.

ويتقدم الجيش الروسي ببطء نحو بوكروفسك، الواقعة في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، منذ أكثر من عام. وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليكساندر كوفالينكو إن السيطرة على بوكروفسك ربما تسمح لروسيا بالتقدم في منطقة دونيتسك، التي تسعى موسكو إلى فرض كامل السيطرة عليها، وفي منطقة دنيبروبيتروفسك المجاورة.

وزار سيرسكي القوات في المنطقة في وقت تكثف فيه روسيا هجماتها بعد قرابة أربع سنوات من غزوها لأوكرانيا.

وقال سيرسكي عبر تطبيق تيليجرام “تتجمع قوات مشاة العدو، التي تتجنب القتال، في المناطق الحضرية وتغير مواقعها، لذا فإن المهمة الأساسية هي تحديد مواقعهم والقضاء عليهم”.

وأضاف أن أوكرانيا تتخذ خطوات “لتعزيز استقرار الدفاعات” في المدينة وحماية طرق الإمداد والإخلاء.

وأوضحت السلطات المحلية بالمنطقة أن أكثر من 1200 شخص موجودون في بوكروفسك، متهمة روسيا باستهداف المدنيين بشكل مباشر. وبلغ عدد سكان المدينة نحو 60 ألف نسمة قبل الحرب عام 2022.

وتنفي موسكو مرارا استهداف المدنيين، لكن الآلاف قتلوا في هجماتها.