أوكرانيا تعلق صادرات الغاز والفحم والسولار

قال تاراس فيسوتسكي النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني اليوم الاثنين إن محصول الحبوب في عام 2022 سيكون حوالي 48.5 مليون طن.

وبلغ محصول العام الماضي حوالي 86 مليون طن، لكن روسيا غزت أوكرانيا في 24 فبراير شباط من هذا العام، وقال فيسوتسكي إن إجمالي المساحة المزروعة في أوكرانيا انخفض بنسبة 25 بالمئة عام 2022.

وأضاف فيسوتسكي في إفادة صحفية أن الفائض القابل للتصدير في موسم 2022-2023 قد يصل إلى 30 مليون طن، موضحا أن محصول القمح سيتراوح بين 17 و20 مليون طن.

وكان الاتحاد الأوروبي أقر حديثا حظرا تدريجيا على وارداته من النفط الروسي، مع بعض الاستثناءات. ولا يشمل الحظر في الوقت الحاضر الغاز الذي يعول عليه التكتل.

وتشير أرقام التقرير أن عائدات روسيا لم تنقطع حتى مع تراجع الصادرات في مايو، ورغم أن روسيا مضطرة إلى بيع إنتاجها بأسعار مخفضة في الأسواق الدولية، فقد استفادت من ارتفاع أسعار الطاقة في العالم.

كشف تقرير لمركز أبحاث مستقل، الاثنين، أن فرنسا التي زادت واردتها من الطاقة الأحفورية الروسية، لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال الروسي، وذلك خلال الأيام المئة الأولى من غزو أوكرانيا، “في تناقض لدعم باريس كييف في حربها”.