أوكرانيا تعلق على إعلان مجموعة الـ20 بشأن الحرب

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، إن الإعلان المشترك لمجموعة العشرين بشأن الغزو الروسي لأوكرانيا “ليس شيئا يدعو للفخر”، منتقدة النص لعدم ذكر روسيا.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو على فيسبوك “من الواضح أن مشاركة الجانب الأوكراني (في اجتماع مجموعة العشرين) كانت ستسمح للمشاركين بفهم الوضع بشكل أفضل”.

وتوصلت وفود أقوى 20 دولة في العالم توصلت، السبت، إلى توافق بشأن اللغة المستخدمة في الإشارة إلى الحرب في أوكرانيا، فيما بدأ زعماء دول مجموعة العشرين القمة السنوية في العاصمة الهندية نيودلهي.

وافتتح رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي الاجتماع بدعوة الأعضاء إلى إنهاء “نقص الثقة العالمي”، وأعلن منح الاتحاد الأفريقي عضوية دائمة، بهدف زيادة تمثيل المجموعة.

وقال: “اليوم، بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين، تدعو الهند العالم بأسره إلى تحويل نقص الثقة العالمي هذا أولا إلى ثقة واحدة وعقيدة واحدة.. حان الوقت لنتحرك معًا جميعًا”.

لكن المجموعة تواجه انقسامات شديدة بشأن الحرب في أوكرانيا إذ تسعى بلدان الغرب إلى تنديد قوي بحرب روسيا، بينما تطالب بلدان أخرى المجموعة بالتركيز على القضايا الاقتصادية.