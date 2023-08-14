أوكرانيا تعلن إحراز "بعض النجاح" في هجومها المضاد

أفادت أوكرانيا، الاثنين، باحتدام القتال على طول خط المواجهة وإحراز “بعض النجاح” في دفع القوات الروسية بأحد مناطق جنوبها الشرقي حيث تحاول القوات الأوكرانية استعادة الأراضي التي تحتلها روسيا.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن الألغام الروسية المنتشرة على نطاق واسع والتحصينات القوية تقوض التقدم.

وأضافت ماليار أن الجيش الأوكراني حقق نجاحا حول قرية ستارومايورسك التي تبعد نحو 60 ميلا جنوب شرق دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا، بالإضافة إلى مواصلة القتال في جبهتين بالجنوب.

وتابعت أن القوات تخوض معارك لاستعادة السيطرة على أوروزخين المجاورة. وقال مسؤول معين من جانب موسكو في جزء من منطقة زابوريجيا أمس الأحد إن كييف تحاول اختراق الخطوط الروسية عن طريق كسب موطئ قدم في القريتين.

وقالت ماليار في بيان لمنصة عسكرية رسمية “تقع أعمال قتالية قرب أوروزخين… وتم إحراز بعض التقدم على المحورين الجنوبي والجنوبي الشرقي قرب ستارومايورسك”.

وحققت القوات الأوكرانية نجاحات متزايدة منذ بدء الهجوم المضاد الذي طال انتظاره في يونيو حزيران، ومع ذلك أقر مسؤولون من كييف بأن التقدم كان أبطأ من المأمول وعرقلته الدفاعات الروسية القوية.