الخميس 4 رجب 1444 ﻫ - 26 يناير 2023 |
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أوكرانيا تعلن إسقاط أكثر من 15 صاروخا روسيا أُطلقت نحو كييف

منذ ساعة واحدة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال مسؤولون في كييف اليوم الخميس إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 15 صاروخا روسيا أُطلقت باتجاه العاصمة خلال أحدث جولة من الضربات الجوية التي تشنها موسكو.

وقال رئيس إدارة كييف العسكرية سيرهي بوبكو على تيليجرام “أطلق العدو أكثر من 15 من صواريخ كروز باتجاه كييف. وبفضل العمل الرائع لدفاعاتنا الجوية، دُمرت جميع الأهداف”.

وأضاف “رغم ذلك فإن خطر الضربات الجوية لم ينته. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التحذير من الغارات الجوية”.

وقال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت هجوما فاشلا بطائرة مسيرة على أوكرانيا، الخميس، استهدف بالأساس مناطق وسط البلاد والعاصمة كييف.

وذكرت القيادة العسكرية للبلاد في تقرير صباحي إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 24.

وقالت في بيان “هناك خطر كبير يتمثل في مزيد من الهجمات الجوية والصاروخية في شتى أنحاء أراضي (أوكرانيا)”.

وقالت الإدارة الإقليمية في كييف إنه تم إسقاط 15 من أصل 24 طائرة مسيرة حول العاصمة الأوكرانية، ولم يسفر ذلك عن أضرار.

كما حذرت المواطنين من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية خلال اليوم.

    المصدر :
  • رويترز

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