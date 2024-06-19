الأربعاء 13 ذو الحجة 1445 ﻫ - 19 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تعلن إسقاط 19 مسيرة أطلقتها روسيا

منذ 48 دقيقة
هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف

هجمات روسية بطائرات مسيرة على كييف

A A A
طباعة المقال

قالت القوات الجوية الأوكرانية الأربعاء إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت 19 من أصل 21 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل لاستهداف مناطق مختلفة.

وفي آخر المستجدات قال رئيس بلدية مدينة لفيف أندريه سادوفي إن هجوما شنته روسيا بطائرات مسيرة على منطقة لفيف بغرب أوكرانيا المتاخمة لبولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أسفر عن إصابة رجل وإلحاق أضرار بمبنى سكني متعدد الطوابق.

وكتب سادوفي على تيليغرام أن الهجوم في قرية ماليخيف أدى أيضا إلى تدمير عشرات النوافذ في مبان سكنية أخرى.

وأضاف أن رجلا يبلغ من العمر 70 عاما تم نقله إلى المستشفى في حالة ليست خطيرة.

وقال حاكم منطقة لفيف ماكسيم كوزيتسكي على تيليغرام إن جميع الطائرات المسيرة الخمس التي أطلقتها روسيا دمرتها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، وإن الأضرار والإصابات ناجمة عن سقوط الحطام.

ولم يتسن لرويترز التحقق على نحو مستقل من تلك التقارير. ولم يصدر تعليق بعد من روسيا.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في الحرب التي تشنها روسيا على جارتها الأصغر منذ فبراير\شباط 2022.

مدينة لفيف هي المركز الإداري لمنطقة لفيف في غرب أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كيم جونغ أون وبوتين
بوتين من كوريا الشمالية: روسيا تحارب "سياسة الهيمنة" الأميركية
فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون
بوتين من بيونغ يانغ: "وثيقة تأسيسية جديدة" للعلاقات الثنائية باتت "جاهزة"
خريطة اليابان
اليابان.. نمو الصادرات 13.5% على أساس سنوي في مايو

الأكثر قراءة

بلدية القاع
نداء عاجل من رئيس بلدية القاع
نجيب ميقاتي
رسالة تحذير من نتنياهو للرئيس ميقاتي!
جبران باسيل
باسيل يعود إلى بيت طاعة "الحزب" مهزوماً