أوكرانيا تعلن إسقاط 21 صاروخا روسيا

قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن بلاده أسقطت 21 من أصل 33 صاروخا أطلقتها روسيا على أهداف في أنحاء البلاد، السبت.

وأضاف على تيليغرام أن أوكرانيا أسقطت 18 من أصل 28 صاروخ كروز وثلاثة من بين خمسة صواريخ جو-أرض موجهة.

هجوم صاروخي روسي على دنيبرو

قال الحاكم الإقليمي فالنتين ريزنيتشينكو إن هجوما صاروخيا روسيا ضرب مبنى سكنيا اليوم السبت في مدينة دنيبرو في شرق وسط أوكرانيا مما أدى لمقتل خمسة أشخاص وإصابة 27، من بينهم ستة أطفال.

وأضاف “27 شخصا مصابون. وستة أطفال من بينهم. جميعهم في المستشفى”.

وتقصف روسيا، التي غزت أوكرانيا في فبراير شباط، البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ أكتوبر تشرين الأول، متسببة في حالات كثيرة لانقطاع التيار وأعطال في التدفئة المركزية والمياه الجارية في ظل دخول فصل الشتاء.

وفي شمال شرق أوكرانيا، قال أوليه سنيهوبوف الحاكم الإقليمي لخاركيف إن صاروخين إس-300 ضربا المدينة بالقرب من الحدود الروسية في وقت مبكر من اليوم السبت.

وأضاف أن الهجمات ضربت بنية الطاقة التحتية الحساسة والمنشآت الصناعية في منطقتي خاركيف وتشوهيف.