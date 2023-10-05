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أوكرانيا تعلن إسقاط 24 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 5 - أكتوبر - 2023 9:08 صباحًا
من حرب أوكرانيا

من حرب أوكرانيا

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قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الخميس، إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 من إجمالي 29 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أراضيها الليلة الماضية.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إن الطائرات المسيرة دُمرت فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب، وكذلك منطقة كيروهوفراد بوسط البلاد.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية “العدو يواصل محاولاته لتدمير الميناء وغيره من البنى التحتية في الجنوب ويروع المناطق الوسطى أيضا”.

وأضافت أن منشأة لم تحددها للبنية التحتية تعرضت للقصف في منطقة كيروهوفراد وتم إخماد الحريق الناتج عن القصف. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا.

    المصدر :
  • رويترز

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