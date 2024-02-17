أوكرانيا تعلن إسقاط 3 طائرات حربية روسية "دفعة واحدة"!

قال قائد سلاح الجو الأوكراني إن القوات الأوكرانية أسقطت قاذفتين مقاتلتين روسيتين من طراز سو-34 وطائرة مقاتلة من طراز سو-35 فوق القسم الشرقي من أوكرانيا (السبت 17-2-2024).

وكتب ميكولا أوليشتشوك على تطبيق تيليجرام للتراسل “في صباح 17 فبراير 2024، في (القطاع) الشرقي، دمرت وحدات من سلاح الجو بالقوات المسلحة الأوكرانية ثلاث طائرات للعدو دفعة واحدة، وهما قاذفتان مقاتلتان طراز سو-34 ومقاتلة واحدة طراز سو-35”.

ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة القول الذي إن كان حقيقيا فسيمثل لموسكو خسارة في الطائرات الحربية المتطورة تتجاوز قيمتها الإجمالية 100 مليون دولار.

ومنذ تسلم أوكرانيا أنظمة دفاع جوي غربية متطورة، استطاعت كييف نشر هذه الأسلحة لتشكل خطرا متزايدا على الطيران الروسي في مناطق قريبة من خطوط المواجهة مع اقتراب حلول الذكرى الثانية للغزو الروسي.