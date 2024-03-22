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أوكرانيا تعلن إصابة أكبر سدودها في ضربة روسية

منذ ساعة واحدة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية الجمعة أن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد.

وأضافت “هناك حريق في المحطة حاليا.. تعمل أجهزة الطوارئ والعاملين المعنيين بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية عديدة”.

فيما قال إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية إن نحو 15 انفجارا سمع صباح اليوم الجمعة 22\3\2024، ويبدو أن ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار.

ولم يشر تيريخوف لسقوط ضحايا.

وذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليغرام للتراسل أن روسيا أطلقت أكثر من 60 طائرة مسيرة من طراز شاهد وما يقرب من 90 صاروخا في هجوم كبير على أوكرانيا الليلة الماضية.

وأضاف “يرى العالم أهداف الإرهابيين الروس بأكبر قدر ممكن من الوضوح وهي: محطات لتوليد الطاقة وخطوط لإمدادات الطاقة وسد لتوليد الطاقة الكهرومائية ومبان سكنية عادية وحتى حافلة كهربائية”.

    المصدر :
  • رويترز

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