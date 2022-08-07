أوكرانيا تعلن إصابة عامل في قصف روسي جديد لمحطة نووية

قالت شركة إنرجواتوم الحكومية الأوكرانية للطاقة النووية، الأحد، إن أحد العاملين أصيب حين قصفت القوات الروسية مجددا محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا، مساء أمس السبت.

وقالت على تطبيق تيليجرام إن هجمات صاروخية قصفت موقع منشأة التخزين الجاف بالمحطة، حيث يتم تخزين 174 حاوية بها وقود نووي مستنفد، في الهواء الطلق.

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي قد أثار مخاوف كبيرة أمس السبت بشأن قصف زابوريجيا في اليوم السابق، وحذر من خطر وقوع كارثة نووية.

واستولت القوات الروسية على محطة زابوريجيا في المرحلة الأولى من الحرب ولكن ما زال يديرها فنيون أوكرانيون.

وأصابت القذائف خط كهرباء عالي الجهد يوم الجمعة في المنشأة النووية، مما دفع القائمين على العمل إلى فصل أحد المفاعلات على الرغم من عدم اكتشاف أي تسرب إشعاعي.

وتبادل الجانبان اتهامات أمس السبت بالضلوع في “الإرهاب النووي”. وألقت إنرجواتوم باللوم على روسيا في الأضرار، بينما اتهمت وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية بقصف المحطة.