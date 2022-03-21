أوكرانيا تعلن إغلاق جميع موانئها أمام حركة الشحن

أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، اليوم الإثنين، عن إغلاق جميع موانئ البلاد المطلة على البحر الأسود وبحر آزوف أمام السفن التي تسعى للدخول أو الخروج.

وبعد فترة وجيزة من الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، علق الجيش الأوكراني عمليات الشحن التجارية من موانئ البلاد مما أثار مخاوف من تعطل الإمدادات من أوكرانيا التي تعد واحدة من أكبر مصدري الحبوب والبذور الزيتية.

وفي سياق آخر، قالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إنه تم التوصل إلى اتفاق بشأن فتح 8 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات والمدن المحاصرة، اليوم الإثنين، ولكن ليس من بينها مدينة ماريوبول.

وأضافت أن الجهود التي تبذل من أجل توصيل الإمدادات الإنسانية إلى ماريوبول لم تؤت ثمارها حتى الآن.

ورفضت أوكرانيا إنذارا أخيرا وجهته لها روسيا من أجل استسلام مدينة ماريوبول المحاصرة، في وقت لم تحرز فيه القوات الروسية تقدما كبيرا نحو كييف.

وكانت وزارة الدفاع الروسيّة قد دعت أوكرانيا إلى “إلقاء أسلحتها”، وطالبت “بردّ مكتوب” على إنذارها هذا قبل الساعة الخامسة من صباح الإثنين، من أجل حماية السكّان والبنية التحتيّة لمدينة ماريوبول، وأكدت إقامة ممرات إنسانية.

وردّت فيريشتشوك على تلجرام، قائلة إنّ “المحتلّين يواصلون التصرّف مثل إرهابيّين”.

وأضافت: “يقولون إنّهم يوافقون على إقامة ممرّ إنساني، وفي الصباح يقصفون مكان الإجلاء، الحكومة تفعل كلّ ما في وسعها، الشيء الأهمّ بالنسبة إلينا هو إنقاذ حياة مواطنينا”.