أوكرانيا تعلن استهداف موقع روسي لتصنيع الطائرات المسيرة في تتارستان

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء أنه قصف موقعا روسيا لإنتاج الطائرات المسيرة بعيدة المدى في تتارستان، مما أدى إلى إتلاف خط التجميع النهائي.

وخلال الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات، استخدمت روسيا على نطاق واسع طائرات “شاهد” وأنواعا أخرى من الطائرات المسيرة الهجومية لشن غارات في جميع أنحاء أوكرانيا. وأعلنت أوكرانيا أنها أسقطت 134 طائرة روسية مسيرة مساء اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عبر تطبيق تيليجرام “المعروف حتى الآن أن أضرارا لحقت بخط التجميع النهائي للطائرات المسيرة”، مضيفة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تبلغ 300 طائرة مسيرة يوميا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة البيان من مصادر مستقلة.

وأفادت هيئة الأركان العامة أن الضربة، التي نفذتها القوات المسؤولة عن الطائرات المسيرة الأوكرانية ووحدات أخرى، تسببت في انفجارات بالقرب من المنشأة، على بعد 1054 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

وأضافت أنه يجري استيضاح العواقب المترتبة على الضربة، وأنه تم تأكيد وقوع انفجارات في المنطقة المستهدفة.