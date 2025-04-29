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أوكرانيا تعلن التصدي لهجوم روسي بمئة طائرة مسيرة

منذ 34 دقيقة
مسيرات

طائرة مسيرة

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قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن روسيا أطلقت 100 طائرة مسيرة في هجمات خلال الليل.

وأضافت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت 37 مسيرة بينما اختفت 47 أخرى من على شاشات الرادار دون أن تبلغ أهدافها، وعادة ما يكون ذلك نتيجة للتشويش الإلكتروني عليها.

وذكرت عبر تطبيق تيلغرام أن الهجمات تسببت في أضرار في مناطق خاركيف ودونيتسك ودنيبروبيتروفسك وكييف.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

    المصدر :
  • رويترز

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