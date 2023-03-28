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أوكرانيا تعلن تدمير مسيّرات روسية في سماء كييف

منذ 30 دقيقة
الجيش الأوكراني- أرشيفية

الجيش الأوكراني- أرشيفية

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تتواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لأكثر من عام، حيث يحاول الجيش الروسي بسط السيطرة على مزيد من الأراضي الأوكرانية.

قالت أوكرانيا، الثلاثاء، إنها أسقطت أكثر من عشر مسيرات روسية فوق العاصمة كييف، مضيفة أن العملية لم تؤد إلى إصابات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في العاصمة: “في المجموع رصدت 12 مسيرة معادية ودمرت من قبل سلاح الجو في سماء كييف”.

وأكد أن ذلك لم يؤد إلى سقوط إصابات، لكنه أكد أن “حريقا اندلع في مبنى غير سكني بسبب سقوط حطام مسيرات” وقد تم إطفاء الحريق.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية إن روسيا أطلقت ما مجموعه 15 مسيرة إيرانية الصنع فجر الثلاثاء تم تدمير 14 منها.

وأضاف الجيش “لا يزال خطر وقوع ضربات جوية وصاروخية عاليا في أرجاء أوكرانيا”.

وفي آخر التطورات الميدانية، أفادت وكالة “تاس” للأنباء أن القوات الروسية في باخموت سيطرت على المنطقة الصناعية بالكامل، كما أكدت سلطات دونيتسك الموالية لروسيا، أن القوات الروسية تتقدم في محور أفدييفكا.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع البريطانية، إن روسيا خسرت الكثير من دباباتها أثناء محاولة حصار أفدييفكا بدونيتسك، مشيرة إلى أن روسيا لم تحقق سوى تقدم هامشي هناك.

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