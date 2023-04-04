أوكرانيا تعلن تدمير 14 مسيرة روسية

قالت قيادة سلاح الجو الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن روسيا أرسلت 17 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد لمهاجمة أوكرانيا، قبل أن تدمر أنظمة الدفاع الجوي 14 منها.

وأضافت القيادة في بيان على تطبيق المراسلة تيليجرام “سجلنا إجمالا ما يصل إلى 17 عملية إطلاق لطائرات مسيرة، ربما من منطقة الساحل الشرقي لبحر آزوف”.

وقال يوري كروك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، إن المنطقة تعرضت لهجمات بعدد من الطائرات المسيرة.

وأضاف على صفحة الإدارة على فيسبوك “وقعت أضرار نتيجة لتصدي أنظمة الدفاع الجوي (للطائرات المسيرة)”.

ولم يحدد حجم هذه الأضرار.