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أوكرانيا تعلن تفكيك 47 شبكة تجسس روسية العام الماضي

منذ 50 دقيقة
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

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قال فاسيل ماليوك رئيس جهاز الأمن في أوكرانيا (الأحد 25-2-2024) إن السلطات الأوكرانية كشفت 47 شبكة تجسس روسية تعمل داخل البلاد في العام الماضي.

وأضاف في مؤتمر في كييف أنه تسنى القبض على أكثر من 200 “خائن” مشتبه بهم منذ بدء غزو موسكو الواسع.

من ناحية أخرى، قال مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، إن أوكرانيا وشركاءها الغربيين قد يدعون روسيا لحضور قمة سلام في المستقبل لبحث إنهاء غزو موسكو المستمر منذ عامين بشروط كييف.

وصرح يرماك بأن سويسرا ستستضيف قمة لمناقشة رؤية السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والتي يمكن تسليمها لروسيا خلال اجتماع ثان في وقت لاحق.

وقال خلال مؤتمر نقله التلفزيون في كييف “قد يكون هناك وضع ندعو فيه معا ممثلين عن روسيا الاتحادية لتقديم الخطة لهم في حالة ما إذا كان من يمثل الدولة المعتدية في ذلك الوقت يريد إنهاء هذه الحرب بشكل حقيقي والعودة إلى السلام العادل”.

وطرح زيلينسكي صيغة السلام للمرة الأولى في قمة مجموعة العشرين في نوفمبر تشرين الثاني 2022. وتدعو إلى استعادة وحدة أراضي أوكرانيا والانسحاب الكامل للقوات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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