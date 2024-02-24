فيديو.. أوكرانيا تعلن عن مهاجمة مصنع صلب روسي بطائرات مسيرة

صورة من الهجوم على مصنع الصلب الروسي

قال مصدر أوكراني السبت إن أوكرانيا هاجمت مصنعا للصلب تابعا لشركة نوفوليبتسك الروسية بطائرات مسيرة خلال الليل في عملية مشتركة لجهاز المخابرات العسكرية وجهاز الأمن الأوكراني.

وقال المصدر لرويترز إن الهجوم تسبب في حريق كبير في المصنع، وتم إجلاء العاملين.

وأضاف “المواد الأولية التي ينتجها هذا المشروع تستخدم لتصنيع الصواريخ والمدفعية والطائرات المسيرة الروسية. لذلك، فهو هدف مشروع لأوكرانيا”، دون أن يحدد موقع المصنع.

فيما قال حاكم منطقة ليبيتسك الروسية إيجور أرتامونوف في وقت سابق من صباح يوم السبت 24\2\2024 إن حريقا اندلع في المصنع الرئيسي لشركة إن.إل.إم.كيه الروسية لصناعة الصلب، وذلك في الذكرى الثانية لغزو روسيا لأوكرانيا.

وأضاف الحاكم أن البيانات الأولية تشير إلى أن الحريق الذي اندلع في مصنع نوفوليبيتسك للصلب نجم عن طائرة مسيرة، دون أن يذكر أوكرانيا.

وأظهر مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي انفجارا أضاء السماء ليلا.

يقع المصنع وهو موقع الإنتاج الرئيسي لشركة إن.إل.إم.كيه على بعد حوالي 400 كيلومتر من الحدود الروسية الأوكرانية.

وقال أرتامونوف إن الانفجار لم يتسبب في وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.