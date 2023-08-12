أوكرانيا تعلن عن "نجاح جزئي" بمنطقة زابوريجيا

قال الجيش الأوكراني في إفادة تصدر بانتظام حول العمليات القتالية وعدد القتلى والمصابين إن قواته أحرزت تقدما، السبت، بالقرب من بلدة روبوتين على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا الجنوبية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن أطفالا سقطوا بين القتلى والجرحى المدنيين بعد يوم أطلقت روسيا خلاله ستة صواريخ و32 رشقة من أنظمة إطلاق الصواريخ وشنت 36 غارة جوية على مناطق مأهولة بالسكان ومواقع للقوات الأوكرانية.

وأشارت إلى اندلاع 33 اشتباكا قتاليا، قائلة إن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل عملية هجومية نحو ميليتوبول وبيرديانسك.

وقالت إن القوات حققت “نجاحا جزئيا في روبوتين بمنطقة زابوريجيا”، مضيفة أن القوات الأوكرانية توغلت عند نقطة تقدمها وتنفذ هجمات دفاعية من هناك.