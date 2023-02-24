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أوكرانيا تعلن قبولها بعض أجزاء الخطة الصينية لوقف إطلاق النار

منذ 50 دقيقة
آخر تحديث: 24 - فبراير - 2023 7:58 مساءً
أوكرانيا - الصين

أوكرانيا - الصين

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رحب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (الجمعة 24-2-2023) ببعض عناصر اقتراح صيني لوقف إطلاق النار في الحرب الروسية على أوكرانيا، لكنه قال إن الدولة التي تدور فيها الحرب هي التي ينبغي أن تطلق خطة السلام.

وأضاف في مؤتمر صحفي بكييف “أعتقد أن من الصواب الاعتقاد بأنه إذا كانت هناك أفكار تتوافق بطريقة أو بأخرى مع احترام القانون الدولي وسلامة الأراضي… فلنعمل مع الصين في هذه النقطة”.

ومضى قائلا “ولم لا؟”

وقال زيلينسكي، الذي أوضح أن الصين لم تقدم خطة حقيقية بل بعض “الأفكار”، إن هناك بعض الأجزاء التي لا يوافق عليها.

وحث بكين على عدم تزويد موسكو بالسلاح، لكنه أوضح أن تفكير الصين، حليفة روسيا، في التوسط في السلام أمر مبشر.

وقال في الذكرى الأولى لغزو روسيا الشامل لبلاده “مهمتنا هي جمع الجميع لعزل واحد”.

    المصدر :
  • رويترز

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