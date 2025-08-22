أوكرانيا تعلن قصف محطة أونيتشا لضخ النفط في روسيا

قال القائد العسكري الأوكراني روبرت بروفدي في وقت متأخر من أمس الخميس إن القوات الأوكرانية قصف محطة أونيتشا لضخ النفط في منطقة بريانسك الروسية.

ونشر بروفدي مقطع فيديو على تطبيق تيليجرام يظهر حريقا كبيرا في منشأة تضم عددا من خزانات الوقود. ولم تتمكن رويترز من تأكيد موقع البنية التحتية في الفيديو.

وقال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو على فيسبوك إن ضخ النفط الخام من روسيا إلى المجر عبر خط أنابيب دروجبا توقف بعد هجوم على خط الأنابيب قرب الحدود بين روسيا وروسيا البيضاء.

وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية الروسية للطاقة، مستهدفة قطاعا يلعب دورا كبيرا في تمويل جهود الكرملين الحربية.

يذكر أن روسيا شنت غزوا شاملا على أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتسيطر على خمس البلاد تقريبا. وتقول إن مناطق لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا تابعة لها، على الرغم من أنها لا تسيطر إلا على نحو 70 بالمئة من المناطق الثلاث الأخيرة.

وسيطرت روسيا أيضا على جيوب من الأراضي في منطقتي سومي وخاركيف، وأعلنت في الأسابيع الماضية السيطرة على قرى بمنطقة دنيبروبيتروفسك. وتقول أوكرانيا إنها تسيطر على جزء من منطقة كورسك في غرب روسيا.

يذكر أن موسكو تطالب بأن تتخلى كييف رسميا عن أربع مناطق يحتلّها الجيش الروسي جزئيا هي دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، فضلا عن شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمّها الكرملين بقرار أحادي سنة 2014.

بالإضافة إلى ذلك، تشترط موسكو أن تتوقّف أوكرانيا عن تلقي أسلحة غربية وتتخلّى عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

في المقابل، تعتبر كييف هذه الشروط غير مقبولة، وتطالب بسحب القوات الروسية وبضمانات أمنية غربية، من بينها مواصلة تسلم أسلحة ونشر كتيبة أوروبية على أراضيها.

إلا أن أوكرانيا فضلا عن الأوروبيين يقرون بأن استعادة أراض سيطرت عليها روسيا لن تحصل بالوسائل القتالية بل بالوسائل الدبلوماسية.

والجمعة 15 آب/أغسطس 2025 عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.