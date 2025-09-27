السبت 5 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 27 سبتمبر 2025 |
أوكرانيا تعلن قصف محطة لضخ النفط في تشوفاشيا الروسية

منذ 13 دقيقة
مسيرة أوكرانية

قال مسؤول أمني أوكراني السبت إن طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى قصفت محطة لضخ النفط في منطقة تشوفاشيا الروسية، مما تسبب في اندلاع حريق وتعليق عملياتها.

وأضاف المسؤول لرويترز “يواصل جهاز الأمن الأوكراني معاقبة قطاع النفط الروسي الذي يجلب للدولة المعتدية أرباحا باهظة تُخصص للحرب ضد أوكرانيا”.

من زاوية آخرى، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن مسؤولين من الحكومة سيزورون الولايات المتحدة في نهاية سبتمبر\أيلول أو مطلع أكتوبر تشرين الأول لإجراء محادثات حول الاقتصاد والأسلحة.

كان زيلينسكي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال إنه شارك مع ترامب “رؤية معينة لما يمكن القيام به” للرد على تصرفات روسيا، متوعدا بالرد إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

