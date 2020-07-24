أوكرانيا تعلن نتائج تحليل بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة التي أسقطت

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أعلن مساعد وزير الخارجية الأوكراني يوهيني ينين على “تويتر” اليوم الجمعة إن تحليل البيانات التي جرى تفريغها من الصندوقين الأسودين لطائرة أوكرانية أسقطتها إيران عن طريق الخطأ في الثامن من كانون الثاني الماضي تؤكد حقيقة حدوث اعتراض غير قانوني للطائرة.

وأضاف أن كييف تتوقع وصول وفد إيراني في الأسبوع المقبل لإجراء محادثات.

وكتب ينين على تويتر “ممتنون لجميع الشركاء الذين ساعدوا في تقريب هذه اللحظة. تم تحليل وفك تشفير الصندوقين الأسودين لطائرة الرحلة #بي إس752 بنجاح. ويؤكد تحليل البيانات حقيقة الاعتراض غير القانوني للطائرة”.