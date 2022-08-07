أوكرانيا تعلن وصول أول سفينة شحن لموانئها منذ الغزو الروسي

قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية، الأحد إن أول سفينة شحن منذ الغزو الروسي وصلت إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني المطل على البحر الأسود بهدف نقل الحبوب في المستقبل إلى الأسواق العالمية.

وأبحرت أربع سفن تحمل مواد غذائية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في وقت سابق من اليوم في إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية.

وقالت الوزارة على فيسبوك “سفينة البضائع السائبة فولمارس وصلت إلى ميناء تشورنومورسك ومستعدة للتحميل”.

وغادرت في وقت سابق 3 شحنات جديدة من الحبوب موانئ أوكرانيا، في بداية سلسلة من الدورات المنتظمة لإمداد الأسواق الزراعية بعد الاتفاق الدولي الذي وقع في يوليو.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن السفن الثلاث المحملة بالذرة ستتوجه إلى إيرلندا وإنجلترا وتركيا، وفق فرانس برس.

يشار إلى أن هذه السفن تبحر بإشراف مركز التنسيق المشترك الذي تم إنشاؤه في إسطنبول بموجب شروط الاتفاق الدولي الموقع بإسطنبول في 22 يوليو.

وأبحرت أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية، الاثنين الماضي، بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على فتح ممر آمن توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة.

وكانت روسيا وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقيات منفصلة مع تركيا والأمم المتحدة، ما يمهد الطريق لأوكرانيا- أحد أهم سلال الخبز في العالم- لتصدير 22 مليون طن من الحبوب والسلع الزراعية الأخرى التي كانت عالقة في موانئ البحر الأسود بسبب العملية العسكرية الروسية.