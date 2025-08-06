أوكرانيا تعيد فتح قناتها عند مصب الدانوب بعد إغلاقها بسبب انفجار

قالت هيئة الموانئ البحرية الحكومية الأوكرانية “إن كييف أعادت اليوم الأربعاء فتح قناة بيستري عند مصب نهر الدانوب والتي كانت مغلقة منذ انفجار جرافة في أواخر يوليو تموز”.

وكانت أوكرانيا تنقل الحبوب عبر قناة بيستري ونهر الدانوب كطريق بديل لصادراتها بسبب محدودية الوصول إلى موانئها على البحر الأسود في العام الأول بعد الغزو الروسي في 2022.

ومنذ رفع الحصار عن الموانئ في 2023، انخفض استخدام أوكرانيا لنهر الدانوب بشكل حاد.

وقالت الهيئة على منصة (فيسبوك) “يُسمح بالشحن للسفن التي يصل غاطسها إلى 4.5 متر، مع الإلزام بأن يقودها ربان وخلال ساعات النهار فقط”.

وأشارت إلى أن الخدمات المعنية، بما في ذلك البحرية الأوكرانية، أجرت قياسات وأزالت ألغاما في المنطقة القريبة من جرافات الطوارئ قبل استئناف حركة المرور.

وقالت الهيئة الشهر الماضي إنها أغلقت بيستري بعد انفجار جرافة في 23 يوليو تموز، دون تقديم تفسير للانفجار. وتم تحويل حركة المرور إلى قناة سولينا الرومانية.