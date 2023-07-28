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أوكرانيا تغير تاريخ احتفالها بعيد الميلاد!

منذ 8 دقائق
مدينة كييف عاصمة أوكرانيا

مدينة كييف عاصمة أوكرانيا

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ستحتفل أوكرانيا، اعتبارا من ديسمبر المقبل، بعيد الميلاد في 25 من الشهر بدل السابع من يناير كما جرت العادة، بعدما وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، قانونا ينص على ذلك.

وذكرت المذكرة التفسيرية للنص الذي صوت عليه النواب منتصف يوليو “لطالما خضع الشعب الأوكراني للأيديولوجية الروسية في كل مجالات الحياة تقريبا، بما في ذلك في اتباع التقويم اليولياني والاحتفال بعيد الميلاد في السابع من يناير”.

وأضافت أن “النهضة القوية للأمة الأوكرانية تتواصل”، مؤكدة أن “النضال المستمر والمثمر من أجل الهوية يساهم في (تنامي) رغبة كل أوكراني في عيش حياته الخاصة مع عاداته الخاصة وأعياده الخاصة”.

ويعد قرار نقل موعد الاحتفال بعيد الميلاد واحدا من قرارات اتخذتها أوكرانيا في السنوات الأخيرة لتبتعد من موسكو، لا سيما عبر إعادة تسمية شوارع ومدن تعود إلى الحقبة السوفييتية.

ويعكس القانون الهوة التي اتسعت بين كنائس كييف وموسكو منذ عدة سنوات والتي عززها الغزو الروسي لأوكرانيا منذ بدأ في فبراير 2022.

بعدما كانت خاضعة لوصاية روسيا الدينية لعدة قرون، تم إعلان الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية مستقلة عن بطريركية موسكو في العام 2019.

وفي مايو 2022، أعلنت الكنيسة الأوكرانية التي بقيت مرتبطة بموسكو بدورها استقلالها ردا على الدعم الذي عبر عنه البطريرك الروسي كيريل للحرب.

ولا تزال كنائس أرثوذكسية قليلة في العالم، بينها كنيستا روسيا وصربيا، تعتمد التقويم اليولياني في احتفالاتها الدينية وليس التقويم الغريغوري الذي وُضع في نهاية القرن السادس عشر.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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