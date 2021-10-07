أوكرانيا تفتح تحقيقا بشأن مغادرة الرئيس الجورجي السابق من البلاد

تعتزم السلطات الأوكرانية فتح تحقيق رسمي في مسألة مغادرة الرئيس السابق لجورجيا ميخائيل ساكاشفيلي من البلاد.

أعلن الناطق باسم هيئة الحدود الاوكرانية،أندريه ديمشينكو، أن الهيئة تدقق بشكل رسمي في مسألة مغادرة رئيس اللجنة التنفيذية الأوكرانية للمجلس الوطني للإصلاحات ميخائيل ساكاشفيلي.

ونقلت صحيفة “أوكراينسكايا برافدا” عن ديمشينكو قوله: “فيما يتعلق بالمواطن الأوكراني ساكاشفيلي، فإن دائرة حرس الحدود في أوكرانيا تقوم بالفعل بإجراء تدقيق رسمي، ويجري التحقيق في ملابسات مغادرته أوكرانيا وعبوره حدود الدولة”.

وأضاف ديمشينكو قائلا إنه “تم استبعاد عدد من المسؤولين عن العمل خلال فترة التحقيق”، مؤكدا أن جميع المعلومات المتعلقة بكيفية مغادرته لأوكرانيا يتم التحقق منها بالتفصيل.

وكان رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي قد أعلن، يوم الجمعة الماضي، القبض على الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وكان ساكاشفيلي غادر جورجيا عام 2013، وتم فتح 13 قضية جنائية ضده، وحكم عليه غيابيا في بعضها بالسجن.