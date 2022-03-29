أوكرانيا تقترح تبني وضع محايد ومشاورات مدتها 15 عاما بشأن القرم

قال مفاوضون أوكرانيون، اليوم الثلاثاء، إن كييف اقترحت تبني وضع محايد مقابل ضمانات أمنية في أحدث جولة من المحادثات مع روسيا، مما يعني أنها لن تنضم إلى تحالفات عسكرية أو تستضيف قواعد عسكرية.

وقال المفاوضون للصحفيين في إسطنبول إن المقترحات ستشمل أيضا فترة مشاورات مدتها 15 عاما بشأن وضع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حالة وقف إطلاق النار الكامل.

وقد التقى مفاوضون من أوكرانيا وروسيا في تركيا، اليوم الثلاثاء، لإجراء أول محادثات مباشرة منذ قرابة 3 أسابيع، حيث تسعى أوكرانيا إلى وقف لإطلاق النار دون تقديم أي تنازلات بشأن الأرض أو السيادة في الوقت الذي تمكنت فيه قواتها من صد القوات الروسية عن كييف.

وبعد أكثر من شهر على اندلاع الحرب، وهي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، فر أكثر من 3.8 مليون شخص إلى الخارج، وقتل وجرح الآلاف وتضرر الاقتصاد الروسي جراء العقوبات.

و انطلقت المفاوضات اليوم بين الوفدين الروسي والأوكراني بإسطنبول في مسعى لوقف الحرب الدائرة، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام الوفدين إن المفاوضات دخلت مرحلة تحقيق نتائج حاسمة.

وأضاف أردوغان أن الوسيط التركي سيوفر لطرفي التفاوض كل الأسباب لإنجاح جهودهما، لافتا إلى أن تركيا قامت بـ “جهود صادقة” على كل الصعد لوقف هذا التصعيد الذي دخل أسبوعه الخامس.