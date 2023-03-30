أوكرانيا تقصف مدينة استراتيجية تسيطر عليها روسيا

مع تواصل العملية العسكرية التي أعلنتها روسيا في أوكرانيا، قصفت القوات الأوكرانية محطة للسكك الحديدية مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في مدينة ميليتوبول التي تسيطر عليها روسيا خلف خطوط المواجهة، الأربعاء وسط حديث متزايد من جانب كييف عن هجوم مضاد على القوات الروسية.

وأظهرت صور منشورة على الإنترنت، انفجارات تضيء سماء ميليتوبول خلال أوقات الليل مع وجود أثار لدخان الطائرات.

وتمثل مدينة ميليتوبول قاعدة الإدارة الروسية في زابوريجيا، وهي واحدة من خمس مدن أوكرانية أعلنت روسيا ضمها.

وأكد رئيس مدينة ميليتوبول المنفي وقوع انفجارات هناك، بينما نقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مسؤولين عينتهم موسكو قولهم إن محطة للسكك الحديدية تعرضت لأضرار، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن المدينة والقرى المجاورة.

وميليتوبول هي مركز لوجستي للسكك الحديدية تستخدمه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، كما أنها جزء من الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ولا توجد معلومات عن الأسلحة التي ربما تكون أوكرانيا قد استخدمتها في الهجوم.

وتقع ميليتوبول في جنوب محطة زابوريجيا النووية التي زارها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة الأربعاء، مكررا الدعوة لإنشاء منطقة آمنة هناك.

وضع القوات الروسية على الأرض

وتشبثت القوات الأوكرانية في مواقعها الدفاعية منذ آخر تقدم كبير لها منذ نحو خمسة أشهر.

وشنت موسكو هجمات خلال هذه الفترة باستخدام مئات الآلاف من جنود الاحتياط وآلاف المقاتلين الذين جندتهم شركة “فاغنر” العسكرية الخاصة.

ومع دخول فصل الربيع، لا تزال هناك تساؤلات عن المدة التي يمكن للروس أن يستمروا فيها في الهجوم على الأراضي الأوكرانية ومتى سيرد الأوكرانيون عليهم.

وهناك بوادر واضحة على أن الهجوم الروسي آخذ في الضعف، حيث انخفض متوسط عدد الهجمات التي تشنها روسيا يوميا على خطوط المواجهة مع أوكرانيا في الشهر الحالي من 124 هجوما خلال الفترة من الأول حتى السابع من مارس إلى 69 هجوما في الأيام السبعة الماضية.

هيئة الأركان العامة الأوكرانية قالت إن عدد الهجمات التي شنتها روسيا الأربعاء بلغ 57 هجوما.

أقرّ رئيس مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين الأربعاء بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.

تشهد باخموت، وهي مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور، قتالا ضاريا ودمارا كبيرا فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

هجوم مضاد في الربيع

وأفادت المخابرات العسكرية البريطانية الأربعاء بأن الأوكرانيين نجحوا في إجبار الروس على الابتعاد عن طريق الإمداد الرئيسي المؤدي إلى باخموت وإن الهجمات الروسية في المدينة آخذة في الانخفاض.

واستلمت أوكرانيا منذ أيام أول دفعة من دبابات القتال الغربية لاستخدامها في شن هجوم مضاد على القوات الروسية مع انتهاء موجة الطقس البارد.

ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو ردت بأرسال المئات من دباباتها الجديدة والمطورة إلى قواتها.

نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف قال الأربعاء إن إعلان موسكو عزمها على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا سيجبر حلف شمال الأطلسي على تقييم خطورة الموقف.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء بأن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان: “شارك في التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل”.