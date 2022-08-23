الثلاثاء 25 محرم 1444 ﻫ - 23 أغسطس 2022 |
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أوكرانيا تقصف مقر الإدارة المحلية في دونيتسك

منذ ساعة واحدة
معارك طاحنة في شرق أوكرانيا

معارك طاحنة في شرق أوكرانيا

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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن مسؤولين عينتهم روسيا في منطقة دونيتسك، التي يسيطر عليها الانفصاليون، إن القوات الأوكرانية قصفت مبنى يضم مقر الإدارة المحلية في المنطقة.

وقال رئيس بلدية دونيتسك المعين من روسيا عبر قناته على تليجرام إن ثلاثة أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء في سلسلة ضربات على دونيتسك، التي تخضع لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.

وذكرت وكالات أنباء حكومية روسية نقلا عن مسؤول انفصالي إن واحدة على الأقل من القذائف المستخدمة في الهجوم أطلقت من نظام هيمارس المدفعي أمريكي الصنع.

وحذر مسؤولون غربيون من تصعيد محتمل للقتال بأوكرانيا هذا الأسبوع بينما يوافق غدا الأربعاء ذكرى مرور ستة أشهر على الغزو الروسي.

    المصدر :
  • رويترز

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