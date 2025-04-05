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أوكرانيا تقصف منشأة صناعية روسية بطائرات مسيرة

منذ 9 ساعات
مسيرات

مسيرات

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أعلن حاكم منطقة موردوفيا الواقعة على نهر فولجا في روسيا في بيان على تطبيق تيلغرام أن منشأة صناعية تعرضت لقصف بطائرات مسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأكد الحاكم أرتيوم زدونوف أن خدمات الطوارئ وصلت لموقع القصف في المنشأة، التي لم يذكر اسمها، وأنه لم يجر رصد أي إصابات.

وذكرت قناة بازا، وهي قناة على تطبيق تيلغرام مقربة من جهات إنفاذ القانون الروسية، أن الهدف كان مصنعا للألياف الضوئية في مدينة سارانسك، على بعد 820 كيلومترا من الحدود الأوكرانية.

ونشرت القناة مقطعا مصورا لانفجار أثناء الليل قالت إنه يظهر القصف.

    المصدر :
  • رويترز

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