أوكرانيا تقصف "ميليتوبول" التي يسيطر عليها الروس مع تزايد الحديث عن هجوم مضاد

قصفت أوكرانيا محطة للسكك الحديدية مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي في مدينة ميليتوبول التي تحتلها روسيا خلف خطوط المواجهة (الأربعاء 29-3-2023) وسط حديث متزايد من جانب كييف عن هجوم مضاد على القوات الروسية التي تكبدت خسائر في هجماتها خلال فصل الشتاء.

وأظهرت صور منشورة على الإنترنت، لم يتسن لرويترز التحقق منها، انفجارات تضيء سماء ميليتوبول خلال أوقات الليل مع وجود أثار لدخان الطائرات.

وتمثل مدينة ميليتوبول قاعدة الإدارة الروسية في زابوريجيا، وهي واحدة من خمس مدن أوكرانية تزعم روسيا ضمها.

وأكد رئيس مدينة ميليتوبول المنفي وقوع انفجارات هناك. ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن مسؤولين عينتهم موسكو قولهم إن محطة للسكك الحديدية تعرضت لأضرار، إلى جانب انقطاع الكهرباء عن المدينة والقرى المجاورة.

وميليتوبول هي مركز لوجستي للسكك الحديدية تستخدمه القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، كما أنها جزء من الجسر البري الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.

ولا توجد معلومات عن الأسلحة التي ربما تكون أوكرانيا قد استخدمتها في الهجوم.

وتقع ميليتوبول في جنوب محطة زابوريجيا النووية التي زارها مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء، مكررا الدعوة لإنشاء منطقة آمنة هناك.

وقال رافائيل جروسي إن الوضع لم يتحسن بعد وإن القتال احتدم في أحد الأماكن القريبة.

لا مكاسب روسية

تشبثت القوات الأوكرانية في مواقعها الدفاعية منذ آخر تقدم كبير لها منذ نحو خمسة أشهر. وشنت موسكو هجمات خلال هذه الفترة باستخدام مئات الآلاف من جنود الاحتياط وآلاف المدانين الذين جندتهم شركة فاجنر العسكرية الخاصة من السجون الروسية.

ولكن مع دخول فصل الربيع، لا تزال هناك تساؤلات عن المدة التي يمكن للروس أن يستمروا فيها في الهجوم على الأراضي الأوكرانية ومتى سيرد الأوكرانيون عليهم.

وهناك بوادر واضحة على أن الهجوم الروسي آخذ في الضعف.

وانخفض متوسط ​​عدد الهجمات التي تشنها روسيا يوميا على خطوط المواجهة مع أوكرانيا في الشهر الحالي من 124 هجوما خلال الفترة من الأول حتى السابع من مارس آذار إلى 69 هجوما في الأيام السبعة الماضية. وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية إن عدد الهجمات التي شنتها روسيا اليوم الأربعاء بلغ 57 هجوما.

وأفاد صحفيو رويترز بالقرب من الخطوط الأمامية غربي باخموت وإلى الشمال منها بتراجع عدد الهجمات الروسية على نحو ملحوظ خلال الأسبوع الماضي.

وأقر رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة يفجيني بريجوجن اليوم الأربعاء بأن المعركة من أجل السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية ألحقت ضررا بالغا بقواته وكذلك بالجانب الأوكراني.

وتشهد باخموت، وهي مدينة صغيرة في شرق أوكرانيا تستهدفها روسيا منذ شهور، قتالا ضاريا ودمارا كبيرا فيما أصبحت أطول معارك الحرب وأكثرها دموية.

وقال بريجوجن في رسالة صوتية “المعركة من أجل باخموت اليوم دمرت بالفعل عمليا الجيش الأوكراني، وللأسف ألحقت أيضا ضررا بالغا بشركة فاجنر العسكرية الخاصة”.

هجوم مضاد في الربيع

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأربعاء إن الأوكرانيين نجحوا في إجبار الروس على الابتعاد عن طريق الإمداد الرئيسي المؤدي إلى باخموت وإن الهجمات الروسية في المدينة آخذة في الانخفاض.

واستلمت أوكرانيا منذ أيام أول دفعة من دبابات القتال الغربية لاستخدامها في شن هجوم مضاد على القوات الروسية مع انتهاء موجة الطقس البارد.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن موسكو ردت بأرسال المئات من دباباتها الجديدة والمطورة إلى قواتها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف اليوم الأربعاء إن إعلان موسكو عزمها على نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي روسيا البيضاء سيجبر حلف شمال الأطلسي على تقييم خطورة الموقف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن القوات الاستراتيجية الصاروخية الروسية بدأت تدريبات مقررة تشمل أنظمة صواريخ يارس النووية الباليستية العابرة للقارات.

وأضافت في بيان عبر تطبيق تيليجرام للمراسلات “شارك في التدريبات أكثر من ثلاثة آلاف فرد عسكري وحوالي 300 قطعة عتاد في المجمل”.