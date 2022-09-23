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أوكرانيا أسقطت أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 23 - سبتمبر - 2022 9:47 مساءً
لحظة سقوط الصاروخ في أوديسا

لحظة سقوط الصاروخ في أوديسا

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قالت أوكرانيا الجمعة إنها أسقطت أربع طائرات مسيرة إيرانية الصنع “انتحارية” تستخدمها القوات المسلحة الروسية، مما دفع الرئيس فولوديمير زيلينسكي للشكوى من أن طهران تلحق الأذى بالمواطنين الأوكرانيين.

وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا في بيان إنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز شاهد -136 فوق البحر بالقرب من ميناء أوديسا.

واتهمت أوكرانيا والولايات المتحدة إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة، وهو ما نفته طهران، وقال المتحدث سيرهي نيكيفوروف إن زيلينسكي طلب من وزارة خارجيته الرد على استخدام المعدات الإيرانية.

وقال في بيان “مثل هذه الأعمال من قبل إيران تعتبر خطوات ضد سيادة ووحدة أراضي أوكرانيا وأيضا ضد أرواح وسلامة المواطنين الأوكرانيين”.

ويقول خبراء عسكريون إن الطائرات المسيرة ستكون مفيدة لروسيا في كل من الاستطلاع وكذخائر يمكن أن تقضي وقتها في تحديد الأهداف المناسبة والاشتباك معها.

    المصدر :
  • رويترز

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