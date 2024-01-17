أوكرانيا تقول إنها أسقطت طائرات مسيرة روسية في أوديسا

أعلن مسؤولون أوكرانيون الأربعاء أن أوكرانيا أسقطت 19 من بين 20 طائرة مسيرة من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم ليلي أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وألحق أضرارا بمبان سكنية في ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وذكر الجيش الأوكراني أن الهجوم الروسي استهدف أوديسا ومناطق أخرى بالجنوب لمدة ثلاث ساعات على الأقل.

وقالت وزارة الداخلية إن حطام الطائرات المسيرة اصطدم بمبان سكنية وألحق أضرارا بأنبوب غاز وعشرات السيارات في إحدى مناطق الميناء، وأضافت أن ثلاثة أشخاص أصيبوا وتم إجلاء حوالي 130 شخصا.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية في بيان إن “جهود العدو الرئيسية تركزت على شن هجمات على أوديسا. ودخلت الطائرات المسيرة الانتحارية المنطقة على ارتفاع منخفض جدا قادمة من البحر الأسود” مضيفة أنه تم إسقاط 11 طائرة مسيرة في أوديسا.

وحاولت موسكو مرارا ضرب البنية التحتية في موانئ أوكرانيا الجنوبية على البحر الأسود منذ انسحابها من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة يسمح بمرور آمن لشحنات الحبوب الأوكرانية عبر البحر.