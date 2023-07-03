أوكرانيا تقول إنها تحرز مزيدا من المكاسب في قتال عنيف

قالت أوكرانيا، الاثنين، إن قواتها كسبت بعض الأراضي على طول الجبهتين الشرقية والجنوبية الأسبوع الماضي في قتال عنيف مع القوات الروسية واستعادت 37.4 كيلومتر مربع.

وقالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع إن القوات الأوكرانية تتقدم في اتجاه باخموت، مضيفة أن القوات الروسية تهاجم في اتجاهات ليمان وأفدييفكا ومارينكا في منطقة دونيتسك.

وقالت ماليار على تيليجرام “يدور هناك الآن قتال عنيف”.

وأضافت أن أوكرانيا استعادت تسعة كيلومترات مربعة الأسبوع الماضي على طول الجبهة الشرقية “نتيجة لتحسن الموقف العملياتي(التكتيكي) واصطفاف خط الجبهة”.

وذكرت ماليار أنه في الجنوب، استعادت أوكرانيا 28.4 كيلومتر من الأراضي ليرتفع إجمالي المساحة التي استعادتها على طول تلك الجبهة إلى 158.4 كيلومتر.

وفي مطلع الأسبوع، قالت روسيا إن قواتها دحرت هجمات أوكرانية بالقرب من القرى المحيطة بباخموت وفي مناطق أبعد جنوبا، لا سيما بالقرب من بلدة فوليدار الواقعة على قمة تل. وجاء في تقارير أيضا أن القوات الروسية حققت نجاحا في احتواء القوات الأوكرانية في الشمال الشرقي.

ولم يتسن لرويترز تأكيد أي من الروايتين عن ميدان المعركة.