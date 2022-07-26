أوكرانيا تقول ان بامكانها توفير 5.45 مليار دولار من خلال تأجيل الديون

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الثلاثاء، إن بإمكان أوكرانيا توفير 200 مليار هريفنيا (5.45 مليار دولار) لتلبية الاحتياجات الضرورية عن طريق تأجيل سداد ديونها الخارجية.

وأضاف شميهال أن الحكومة الأوكرانية وافقت على طلب للحكومة الأمريكية بترتيب “إقراض الغاز” لمساعدة أوكرانيا خلال ما وصفه بأنه سيكون أصعب موسم تدفئة في تاريخها.

ها وكانت قد وقعت أوكرانيا وروسيا وتركيا والأمم المتحدة الأسبوع الماضي، اتفاقا لاستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية التي توقفت بعد غزو روسيا لجارتها في 24 فبراير شباط، وستقوم جميع الأطراف بتعيين ممثلين في مركز التنسيق لمراقبة تنفيذ الخطة.