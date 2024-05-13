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أوكرانيا تقيل قائدا عسكريا في خاركيف خلال الصدامات مع القوات الروسية

منذ ساعتين
مدرعات مدمرة في شوارع خاركيف (رويترز)

مدرعات مدمرة في شوارع خاركيف (رويترز)

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قالت القيادة العسكرية الأوكرانية في خورتيتسيا اليوم الاثنين إن البريجادير جنرال ميخايلو دراباتي حل محل القائد المسؤول عن خط المواجهة في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

وصرحت القيادة العسكرية لموقع آر.بي.سي-أوكرانيا الإلكتروني الإخباري بأن قرار تعيين دراباتي في هذا المنصب اتُخذ في 11 مايو أيار. ولم يتم ذكر أي أسباب لذلك.

وشنت القوات الروسية هجوما على حدود المنطقة في العاشر من مايو أيار.

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يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.

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القوات الروسية تتقدم في منطقة خاركيف الأوكرانية

 

    المصدر :
  • رويترز

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