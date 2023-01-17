أوكرانيا تكشف حصيلة القتلى المدنيين منذ بدء الغزو الروسي

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني، الثلاثاء، إن أكثر من تسعة آلاف مدني، بينهم 453 طفلا، قُتلوا في أوكرانيا منذ بدء غزو روسيا في فبراير شباط.

وقال أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري “سجلنا 80 ألف جريمة ارتكبها غزاة روس ومقتل أكثر من تسعة آلاف مدني بينهم 453 طفلا”.

وأضاف “لن نتسامح في أي عمل تعذيب واحد أو مقتل شخص واحد. سيُحاكم كل مجرم”، مكررا أن أوكرانيا تريد إقامة محكمة دولية خاصة لمحاكمة القادة السياسيين الروس ودفع تعويضات عن الدمار الذي أحدثه الغزو الروسي.

وقال مكتب رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أمس الاثنين إن أكثر من سبعة آلاف مدني قُتلوا في أوكرانيا منذ غزو روسيا لها.

مجزرة دنبيرو

قفزت حصيلة قتلى هجوم صاروخي روسي على مبنى سكني في مدينة دنيبرو الأوكرانية إلى 21، فيما تعمل فرق الإنقاذ جاهدة للبحث عن ناجين تحت كومة ضخمة من الركام.

وكتب المسؤول المحلي ميكولا لوكاشوك على تطبيق تيليجرام أن 35 شخصا على الأقل ما زالوا في عداد المفقودين وأن 73 آخرين أصيبوا.

وأضاف “فلتحترقوا في الجحيم أيها القتلة الروس”.

وتعرض المبنى الواقع في مدينة دنيبرو في وسط شرق أوكرانيا لدمار جزئي جراء موجة هجمات شنتها روسيا أمس السبت وكانت الأكبر في أسبوعين.

وفي ساحة المعركة، لا يزال القتال يتركز حول بلدتي سوليدار وباخموت في منطقة دونباس في الشرق.

وفي بيانها اليوم الأحد بشأن هجمات اليوم السابق، لم تشر وزارة الدفاع الروسية إلى استهداف دنيبرو بشكل محدد.