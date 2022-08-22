أوكرانيا تكشف حصيلة جنودها القتلى منذ بدء الحرب

قال الجنرال فاليري زالوجني، قائد القوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين، إن قرابة تسعة آلاف عسكري أوكراني قُتلوا في الحرب مع روسيا.

ويبدو أن حصيلة القتلى التي أعلنها زالوجني هي الأولى التي يقدمها أحد كبار العسكريين في أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط.

وقال زالوجني في مؤتمر لتكريم قدامى المحاربين وعائلات القتلى إن الأطفال بحاجة إلى الحماية في أنحاء عديدة من البلاد، بينها العاصمة كييف.

وأضاف “إنهم في الحقيقة لا يفهمون أي شيء يحدث، هم بالتأكيد بحاجة إلى الحماية… لأن والدهم ذهب إلى الجبهة وربما يكون من بين ما يقرب من 9000 بطل قُتلوا”.

ولم يقدم زالوجني أي تفاصيل ولم يذكر ما إذا كان الرقم الذي ذكره يشمل جميع أفراد الخدمة الذين قُتلوا في العمليات، مثل حرس الحدود. وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في المؤتمر إن نحو مليون شخص يدافعون عن أوكرانيا في إطار القوات المسلحة الأوكرانية أو غيرها من المرافق.

ولم يذكر زالوجني عدد القتلى المدنيين أو عدد الجنود الروس الذين تقدر كييف أنهم قتلوا خلال الحرب، لكن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قالت إن إجمالي عدد القتلى من العسكريين الروس 45400. ولم تذكر روسيا عدد القتلى من جنودها.

ولا يتسن لرويترز التحقق من عدد القتلى على الجانبين.