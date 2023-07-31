الأثنين 13 محرم 1445 ﻫ - 31 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوكرانيا تكشف عن اتّفاق لاستخدام موانئ كرواتيا في تصدير الحبوب

منذ ساعة واحدة
ميناء في مدينة أوديسا الأوكرانية

ميناء في مدينة أوديسا الأوكرانية

A A A
طباعة المقال

كشف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، أنّ بلاده اتفقت مع كرواتيا على إمكانية استخدام الموانئ الكرواتية على نهر الدانوب والبحر الأدرياتيكي لتصدير الحبوب الأوكرانية.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، انسحبت روسيا من اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود الذي توسطت فيه الأمم المتحدة، مما حرم أوكرانيا من استغلال منفذ حيوي لتصدير منتجاتها الزراعية بأمان خلال وقت الحرب.

وقال كوليبا بعد لقاء مع نظيره الكرواتي جرليك رادمان في كييف: “سنعمل الآن على إنشاء أكثر الطرق كفاءة إلى هذه الموانئ لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الفرصة”.

وأضاف: “كل باب مفتوح هو مساهمة حقيقية وفعالة في الأمن الغذائي العالمي”.

وتعتمد أوكرانيا حاليًا على طرق التصدير البرية عبر دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى طريق بديل عبر نهر الدانوب. ونفذت روسيا هجمات على البنية التحتية على طول نهر الدانوب في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كوليبا إن ملف الأسلحة تصدر محادثاته مع نظيره الكرواتي.

وتابع من دون الخوض في تفاصيل “سأقول فقط إن هناك اتفاقات محددة ستُنفذ قريبًا”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

صندوق النقد
صندوق النقد يُراقب تطورات النيجر عن كثب: لم نصرف القرض بعد
صواريخ نووية صينية (رويترز)
الصين.. تعيين قائد جديد للقوّة التي تشرف على الترسانة النوويّة
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا: لقاء السعودية حول أوكرانيا "لن يكون عديم الفائدة".. ولكن!

الأكثر قراءة

الشيخ بهاء الحريري وابنته دانا
بهاء الحريري يشارك ابنته دانا حفل تخرجها من جامعة "كينغز كوليدج لندن"
فوائد بالجملة لتناول التين والزيتون معا
"معجزة".. تعرف على ما يحدث عند تناول التين والزيتون معا
مخيم عين الحلوة
توتر في عين الحلوة.. الاشتباكات توقع قتيلاً وستة جرحى بينهم أطفال