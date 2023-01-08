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أوكرانيا تكشف قيمة المساعدات التي تلقتها في 2022

منذ 4 دقائق
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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أعلن البنك المركزي الأوكراني أن قيمة المساعدات والقروض التي تلقتها أوكرانيا في العام المنصرم تجاوزت ما يعادل 30 مليار يورو (32 مليار دولار).

وأوضح البنك أن نحو 40 في المائة من هذه المساعدات تم تقديمها من الولايات المتحدة وأن نحو 25 في المائة تم تقديمها من الاتحاد الأوروبي ونحو 8 في المائة من صندوق النقد الدولي، كما قدمت ألمانيا 5 في المائة أخرى.

وبحسب ما أورده البنك المركزي، السبت، وصل حجم الدعم المقدم إلى أوكرانيا قرابة 16 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الأوكراني قبل اندلاع الحرب.

وأفادت تقديرات لوزارة الاقتصاد الأوكرانية بأن إجمالي الناتج المحلي الأوكراني تراجع في 2022 بسبب الحرب بنسبة تزيد عن 30 في المائة.

وكانت روسيا غزت أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) الماضي واحتلت أكثر من 18 في المائة من الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي كانت ضمتها إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي عام 2014. وتعتمد أوكرانيا مالياً وعسكرياً على المساعدات الخارجية بشكل كبير.

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