أوكرانيا تكشف موعد استلام أول دفعة من مقاتلات إف-16 من حلفائها الغربيين

قال مصدر عسكري أوكراني رفيع المستوى (الجمعة 10-5-2024) إن كييف تتوقع تسلم أول دفعة مقاتلات من طراز إف-16 من حلفائها الغربيين في الفترة من يونيو حزيران إلى يوليو تموز.

وتسعى أوكرانيا للحصول على مقاتلات إف-16 أمريكية الصنع لمساعدتها في مجابهة تفوق روسيا الجوي خلال الحرب التي اندلعت منذ أكثر من عامين.

وحتى الآن، أعلنت الدنمرك وهولندا والنرويج وبلجيكا التزامها بتزويد أوكرانيا بمقاتلات إف-16.

وقال إيليا يفلاش المتحدث باسم القوات الجوية هذا الأسبوع إن بعض الطيارين الأوكرانيين يستأنفون تدريبهم على قيادة الطائرات الحربية.

ودرب شركاء أوكرانيا الغربيون الطيارين والطاقم الأرضي لعدة أشهر.

واضطر الجيش الأوكراني إلى الاعتماد على أسطول صغير نسبيا من الطائرات التي تعود إلى الحقبة السوفيتية في مسعى للتصدي للغزو الروسي الشامل الذي بدأ في فبراير شباط 2022.

ومع تقدم القوات الروسية ببطء في منطقة دونباس الشرقية وشن هجوم جديد في الشمال الشرقي بالقرب من مدينة خاركيف، يرى مسؤولون أوكرانيون أن مقاتلات إف-16 سيكون لها دور حيوي في تعزيز القوات الجوية.